Salussola, partita la manutenzione del ponte sull'Elvo

Con la delimitazione del cantiere, lunedì 25 maggio sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Elvo a Salussola, sito lungo la strada provinciale 143.

Un intervento atteso da anni, viste le cattive condizioni strutturalI del viadotto. Nel 2017 vennero effettuate le prove di carico mediante il passaggio di camion sul ponte, nel 2018 la progettazione della manutenenzine, e l'anno scorso lo stanziamento da parte della Provincia di Biella, nel bilancio di previsione 2019/2021, di 700 mila euro per la messa in sicurezza.

Il sindaco di Salussola, Carlo Cabrio, che in questi anni aveva sottolineato l'importanza dell'intervento per la sicurezza dei 12 mila automobilisti che transitano al giorno sul ponte, esprime la sua soddisfazione. "Si tratta di un intervento non più prorogabile, perchè garantisce la massima sicurezza lungo una strada che collega il Biellese al Vercellese ed al Canavese".