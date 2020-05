Muzzano, terminati i lavori sulla strada per Bagneri. Affidato un nuovo intervento di asfaltatura in paese

Sono terminati i lavori lungo la strada che conduce al Borgo di Bagneri nel comune di Muzzano. L'ingegnere Viscontino ha da poco consegnato la documentazione di fine lavori per gli "Interventi di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria dei cigli e del piano viabile nella strada per Bagneri.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Rocchi di Graglia ed erano già cominciati in autunno, interessando circa 500 metri del tratto viario che da Regione Castagneto porta al ponte sul rio Janca. Si tratta di un tratto a nord, sempre in ombra, dove l'acqua del versante montano si riversava sempre sulla strada.

L'intervento da 50mila euro - spiega il sindaco Roberto Favario - ha permesso la realizzazione di un lungo tratto di cunetta e di muretti di cordolo in pietra con captazioni e griglie che regimentano le acque facendole defluire correttamente a valle, impedendo il loro fermarsi sul manto stradale. Nell'inverno erano finiti i lavori in opera, ora con l'arrivo della bella stagione è stata sistemata anche la carreggiata con la posa di nuovo materiale. Sicuramente la strada andrà ancora manutenuta, ma una migliore gestione delle acque dovrebbe rallentarne l'ammaloramento, consentendo un risparmio sul lungo periodo".