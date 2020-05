Stefano Colombo e Elena "Ube" Ubezio, la Virtus piazza il doppio colpo

Un doppio colpo ad effetto arriva dalla Chiavazza pallavolistica: accordo con il coach Stefano Colombo e l'ex nerofucsia Elena "Ube" Ubezio che rivestirà l'incarico di direttore sportivo. Prosegue così la marcia della società del presidente Nicolò Pizzato con la nuova figura di altissimo livello come l'allenatore novarese. Al suo esordio nel ruolo è invece Elena Ubezio che al PalaSarselli ha trascorso le sue ultime due stagioni prima di appendere le scarpine al chiodo. Particolare attenzione alla green line della "cantera" virtussina e i trascorsi di Colombo uniti alla passione di Ubezio non potranno che giovare a tutto il settore. Ecco il comunicato della società apparso sul suo sito internet e sui social.

"La Prochimica Virtus Biella è lieta di annunciare l’accordo con il nuovo allenatore Stefano Colombo, tecnico di livello nazionale che si occuperà della prima squadra in B1, sarà direttore tecnico, e coach delle future Under 15 ed Under 19. Insieme a Stefano arriva a Chiavazza, anche se crediamo sia da un paio d’anni la sua seconda casa, Elena “Ube” Ubezio che occuperà l’incarico di direttore sportivo con delega anche al settore giovanile, e di team manager della prima squadra. A Stefano e Ube va il forte in bocca al lupo da parte di tutti noi.

Particolarmente soddisfatto il presidente della Prochimica Virtus Biella, Nicolò Pizzato: “Sono orgoglioso che per il quarto anno consecutivo sulla panchina della Virtus possa sedersi ancora un allenatore di altissimo livello. Nelle ultime settimane con Maurizio Venco abbiamo discusso molto sul dare al progetto Virtus una forte svolta giovanile a livello di prima squadra, strada che non ho ritenuto percorribile in quanto credo che non vi siano attualmente le condizioni logistiche, economiche, di prospettiva a lungo termine, e strutturali a livello societario per costruire una B1 totalmente Under 19 con la gran parte della rosa proveniente da fuori Biella. La scelta è stata quindi di proseguire esattamente con il percorso attualmente in essere, con una prima squadra che sarà composta da un mix di esperienza e di giovani atlete come quest’anno, e di un settore giovanile dove non intendiamo mollare di un millimetro con il progetto di innalzamento qualitativo attualmente in corso. Per fare tutto ciò ho ritenuto fondamentale proseguire il cammino nuovamente con un allenatore di prim'ordine ma con peculiarità diverse rispetto al passato, e la scelta non poteva che ricadere su Stefano Colombo che da ormai moltissimi anni è una delle figure di massimo livello nella pallavolo sia a livello giovanile sia con le prime squadre. Importantissima per portare a termine un accordo così rilevante in pochi giorni è stata Elena Ubezio, nostra ex atleta rimasta molto legata al mondo Virtus e con la quale avevo già in precedenza valutato un inserimento dirigenziale a livello giovanile; ho invece deciso di affidarle la direzione sportiva di tutta la Società, in quanto vedo in lei la grinta, la voglia e soprattutto tantissime idee per dare nuovo slancio a molteplici situazioni, e penso che il connubio con Stefano sia la perfetta alchimia per poter proseguire nel nostro percorso che vuole diventare sempre di più di alto livello”.

Stefano Colombo, novarese, nelle ultime due stagioni è stato alla guida della Florens Vigevano in serie B1 femminile. E’ attualmente selezionatore della rappresentativa giovanile regionale femminile piemontese. La sua carriera è di altissimo livello e lo ha legato a doppia mandata con il volley novarese, prima nella Sanmartinese poi nell’Agil Trecate ed infine nell’Igor Novara. Nel 2016/2017 la sua ultima stagione nelle fila dell’Agil/Igor, dopo 7 anni durante i quali ha vinto anche alcuni titoli territoriali e regionali, guidando anche formazioni di punta del sodalizio novarese. Ricordiamo la promozione in B1 nella stagione 2011-12 e il successo in A2 nel 2012-2013 che ha riportato in serie A1 l’Igor Volley. In carriera ha anche vinto uno scudetto giovanile con l’Under 16 della Sanmartinese nel 1997/98, aggiudicandosi successivamente anche una medaglia d’argento tricolore con Novara Under 18.

Elena Ubezio, atleta dal grande curriculum sportivo. Di Novara, classe 1982, è al suo primo incarico di prestigio dal punto di vista dirigenziale, mentre il suo curriculum di atleta è di grandissimo spessore. Cresciuta a Novara ha esordito in serie B1 a 20 anni nelle fila della gloriosa Sanmartinese, giocando poi in C nel Green Vercelli, ancora in B1 nell’Asystel, società con la quale ha esordito anche in serie A1 nella stagione 2006-2007. Successivamente altre 5 stagioni in serie B1 tra Carnago e Vigevano e poi la promozione dalla B2 alla B1 con Trecate a la lunga esperienza a Galliate, poi nel 2015-2016 ha giocato nelle fila del Pavic Romagnano, approdando successivamente per due stagioni (2017-2018 e 2018-2019) a Chiavazza, dove ha lasciato un ricordo indelebile.