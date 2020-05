Tassa rifiuti, a Veglio il comune si fa carico del primo pagamento previsto a giugno

Nei prossimi giorni la ditta STAT, per conto del Comune di Veglio, invierà a tutti i cittadini le bollette per il pagamento di IMU e TARI. Nessuno dovrà più venire in comune a chiedere il modulo F24 o rivolgersi al commercialista o ad altri patronati, tutti riceveranno a casa i modelli correttamente precompilati.

Vista la difficile situazione economica che si è creata a causa dell'emergenza, l’amministrazione comunale ha deciso di sgravare i cittadini della prima rata TARI 2020 prevista per il 16 giugno: sarà infatti proprio l'amministrazione a farsi carico del pagamento dell’imposta dovuta dai cittadini, attingendo alla cassa comunale.