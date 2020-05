Restano Covid-Free le Case di Riposo di "Sereni Orizzonti" in provincia di Biella

Il Covid viene tenuto ben lontano dalla porta delle due RSA gestite dal gruppo “Sereni Orizzonti” in provincia di Biella. Negli ultimi giorni sono infatti risultati negativi tutti i tamponi che la ASL ha effettuato sui complessivi 97 ospiti e 80 operatori delle Residenze “Casa Albert” di Viverone e “Il Giardino” di Ronco Biellese.

«Si tratta di un ottimo risultato, che premia le buone pratiche di prevenzione adottate con rigore e grande professionalità dall’équipe di infermieri e operatori socio-sanitari delle due strutture, dirette rispettivamente da Mara Loi e Michelangelo Gambino» commenta Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di “Sereni Orizzonti”.

«La situazione nella provincia di Biella non è un caso isolato: nella grande maggioranza delle nostre 77 strutture italiane non si è finora registrato alcun caso di Covid-19. I nostri dipendenti hanno sempre lavorato e continuano a lavorare dotati dei dispositivi di protezione individuale forniti dall’azienda, sanificano regolarmente gli ambienti interni ed evitano un uso promiscuo di materiale. A tutti loro rivolgiamo un particolare plauso per la dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrati in un contesto così difficile e senza precedenti. L’epidemia non è però ancora cessata e certamente nessuno di noi ha intenzione di abbassare la guardia».