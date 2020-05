Giardino Botanico di Oropa pronto a ripartire, i cancelli riaprono sabato 30 maggio

Da domani, sabato 30 maggio, il Giardino Botanico di Oropa sarà nuovamente accessibile secondo i consueti giorni e orari di visita, nell'osservanza delle disposizioni previste per l'emergenza.

“I tour virtuali sono una bella cosa - spiega il direttore Fabrizio Bottelli - ma indubbiamente ora c’è un grande bisogno di realtà e di bellezza, anzi biellezza, parafrasando il nuovo soggetto appena nato alle falde delle nostre montagne. La cosa che rende vive le istituzioni culturali e scientifiche sono le persone e solo l’esperienza reale rende le persone vive.

Abbiamo chiuso il Giardino proprio quando avremmo dovuto intensificare le nostre attività, convinti del fatto che la salvaguardia della salute venga prima di tutto. Per questo, a partire dal mese di aprille si sono mandate avanti esclusivamente le attività che erano essenziali e cioè tutte le pratiche colturali per garantire la salute e sopravvivenza delle nostre collezioni che sono costituite da piante vive".

Per farlo in sicurezza il personale è stato ridotto al minimo, "anche per dare modo e tempo al personale stesso di abituarsi ai nuovi protocolli di sicurezza - spiega ancora - e per verificare sul campo quelli per il pubblico da mettere in atto per la riapertura. Siamo consapevoli che la limitata mobilità da fuori Regione sarà uno dei problemi che si dovranno affrontare, almeno nel breve periodo, ma ci piacerebbe che questo momento di difficoltà si trasformasse in un’opportunità: soprattutto per i piemontesi e anche per i biellesi che potranno riappropriarsi dei loro luoghi della Cultura.

Il Giardino Botanico di Oropa nasce come orto botanico della Città di Biella e sappiamo quale sia il rapporto affettivo del biellesi tutti nei confronti del Santuario di Oropa: quale occasione migliore per visitarli? Il sole caldo e bellissimo di questi giorni sembra proprio invitarci a questo!”.