"Il partito democratico esprime la ferma condanna contro ogni violazione dei diritti umani"

"Il PD in difesa dei diritti umaniIl partito democratico esprime la ferma condanna contro ogni violazione dei diritti umani siano essi commessi in Cina, dove si protesta in favore della libertà o in America dove assistiamo in queste ore al dramma della morte del giovane assassinato per il colore della pelle, cosi come siamo contro le repressioni che vengono fatte anche in Europa ad opera di regimi totalitari dall'Ungheria alla Turchia ovunque la nostra voce si deve ergere forte per la difesa della democrazia e per il rispetto delle persone. La repressione che la Cina sta effettuando su chi ad Hong Kong, da mesi, manifesta per la libertà è inaccettabile.

Una repressione ingiustificabile, una vendetta contro i manifestanti, una violazione dei patti stabiliti dove vivevano in pace due sistemi che ora vengono messi a repentaglio. Il tema del rispetto dei diritti umani è universale e non conosce latitudini. Non possiamo stare fermi a guardare. Non possiamo stare dalla parte di chi vìola i principi democratici. Pertanto chiediamo alla Farnesina di far sentire la nostra voce perchè vengano ripristinati i diritti come chiediamo a tutta l'europa di farsi promotrice di una pressione importante che riporti un clima di rispetto e dei diritti umani e delle libertà". A riportarlo una nota stampa della segreteria provinciale del Pd.