Ubriachezza, diversi gli interventi negli ultimi giorni delle forze dell'ordine

Sono tante le chiamate alla centrale operative giunte in questi ultimi giorni per casi di ubriachezza. Nella sola giornata di ieri, ben tre gli interventi delle forze dell'ordine: uno a Portula e due a Valdilana. Nel primo caso il protagonista, in completo stato di ebbrezza all'interno del bar, avrebbe detto di volersi mettere al volante per tornare a casa. All'arrivo dei militari però l'uomo si era già allontanato.

A Valle Mosso, nel comune di Valdilana, un extracomunitario è stato segnalato anch'esso per problemi di alcol e sempre nella frazione, i cittadini hanno allertato i militari per alcuni ragazzi che dopo aver bevuto, avrebbero lanciato le bottigliette ormai vuote, lungo la strada. In tutti e due i casi però le forze dell'ordine non sono riuscite a identificare gli ubriachi.