Lutto in Valle Cervo per la scomparsa a 93 anni di Giovanni Biagi, ex partigiano "Vento". L'ex combattente era nato ad Andorno Micca il 9 novembre del 1927, di professione tessitore, aveva fatto parte della Brigata della Valle Cervo.

Una famiglia numerosa la sua e lo piangono la moglie Carla Campaner, i suoi tre figli, Piero, Giorgio e Alessia oltre ai nipoti e cinque fratelli. La benedizione avverrà sabato 30 maggio alle 15 al cimitero di Sagliano Micca.