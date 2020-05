Camburzano, entro il 2021 due colonnine per le auto elettriche

Il Comune di Camburzano ha manifestato il proprio interesse nei confronti della proposta di Enerbit di installare colonnine per la ricarica delle auto elettriche sul territorio dei comuni biellesi.

Entro il 2021, a Camburzano ci saranno due colonnine dotate di due posti auto, di cui una posizionata nel parcheggio di Via Provinciale.

Gli impianti saranno installati senza alcun costo per l'Amministrazione Comunale, come spiega il sindaco Luca Menegon: "L'accordo prevede la nostra connessione di uso gratuito del suolo pubblico per 20 anni al vincitore della gara d'appalto, il quale sarà tenuto alla manutenzione delle colonnine, e, nei primi 12 anni di concessione, all'eventuale reinstallazione ed alla sostituzione nel caso in cui gli impianti diventino obsoleti per il progresso tecnologico".