Biella, mascherine e guanti abbandonati: possibili sanzioni amministrative fino a 500 euro

Non gettare a terra guanti e mascherine. A fronte del moltiplicarsi di abbandoni e segnalazioni da parte dei cittadini, il Comune di Biella intensificherà i controlli a partire dalle prossime ore. Come indicato nell’articolo 23 del nuovo regolamento di Polizia urbana, entrato in vigore, i trasgressori potranno essere puniti con una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.

Spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Giacomo Moscarola: “Gli agenti hanno tutti gli strumenti per poter sanzionare i responsabili dell’abbandono di guanti a mascherine. Le segnalazioni in queste ultime ore si stanno moltiplicando nonostante i numerosi appelli degli scorsi giorni, oltre a inquinare l’ambiente, abbandonare questo genere di rifiuti può comportare dei rischi anche di carattere sanitario”.

Aggiunge l’assessore all’Ambiente Davide Zappalà: “Faccio appello al senso civico dei nostri cittadini, rispettiamo la nostra città e non gettiamo a terra guanti e mascherine, è un fenomeno che purtroppo si sta diffondendo nonostante appelli e raccomandazioni”.