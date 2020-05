Zimone, doppio aiuto ai cittadini: in arrivo pacchetti alimentari "fai da te"

Il sindaco di Zimone, Piergiorgio Givonetti, ed i suoi collaboratori hanno sicuramente avuto una grande idea per aiutare i loro cittadini: i contributi statali sono stati utilizzati per comprare dai negozi e ristoranti locali i cibi necessari per la creazione di pacchetti alimentari per chi ne necessitasse. “Il Comune ha pensato bene di dividere il budget egualmente per darlo in parti eguali ai vari esercizi, senza fare preferenze – spiega il sindaco – Inoltre, in questi giorni, l’amministrazione si è riunita in consiglio comunale per discutere delle variazione al bilancio post lockdown e la rinegoziazione di alcuni mutui. Ora sarà necessario attendere il fine settimana per poter comprendere quali saranno le disposizioni regionali riguardanti i centri estivi”.