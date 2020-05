La protesta delle agenzie di viaggi: anche i biellesi scendono in piazza davanti al Palazzo della Regione FOTO

Erano nove i rappresentanti biellesi delle Agenzie di Viaggio presenti alla manifestazione di ieri a Torino a rappresentare tutta la categoria degli Agenti di Viaggio del territorio Biellese. Lo hanno gridato in tutti i modi e fino allo sfinimento: "Servono aiuti concreti per rilanciare il turismo e la sua filiera economica. Lo slogan più sentito 'Noi siamo il Turismo' Servono soldi, e subito". Preoccupazione anche per le incognite che rimangono tali per il comparto, almeno fino a giugno, peraltro alle porte: "Non sappiamo quando potremo tornare a vendere, non si sa nemmeno se potremo uscire dal Piemonte il 3 giugno".

Il grido d'aiuto e di allarme è degli addetti delle agenzie viaggi e i tour operator che oggi - mercoledì 27 maggio - hanno manifestato in piazza Castello a Torino. L'iniziativa, coordinata dal comitato Cavrep, si è svolta contestualmente anche a Milano e Firenze. Tra i rappresentanti biellesi c’erano Massimo Bazzocchi dell’agenzia viaggi di piazza Adua con i suoi collaboratori e alcuni clienti, Kos Viaggi con il titolare Nicola Baucé e Omar Viaggi che con la stessa voce ribadiscono che le loro attività sono state le prime a chiudere, e saranno le ultime a riprendersi: "Abbiamo annullato i ricavi di viaggi di piacere, di nozze, di affari e di pellegrinaggio già prenotati da ottobre e abbiamo cancellato tutte le partenze fino a maggio. Non sappiamo nemmeno quando potremo riprenotare di nuovo".

In piazza non solo i titolari delle agenzie, affianco a loro c’erano i clienti solidali con la loro protesta e i dipendenti molti dei quali non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione. "Il messaggio comune che vogliamo lanciare -conclude Massimo Bazzocchi- è che non smetteremo mai di batterci per continuare a fare con passione quello che più amiamo: il nostro lavoro di agenti di viaggio che abbiamo dimostrato di saper fare in questi mesi con grande responsabilità e senso civico, esponendoci in prima persona per organizzare i rientri dei molti italiani che si sono ritrovati bloccati nel mondo tra cui anche moltissimo biellesi". #Noisiamoilturismo