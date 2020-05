Camandona, il consiglio dà il benvenuto alla nuova segretaria e discute di bilancio e tributi

Lo scorso 25 maggio si è tenuto a Camandona il consiglio comunale in Municipio in ossequio alle disposizioni Covid-19 alla presenza, per la prima volta, della nostra nuova segretaria Anna Garavoglia dell’amministrazione provinciale alla quale il sindaco Gian Paolo Botto Steglia ha rivolto parole di benvenuto ed un caloroso augurio di buon lavoro in Comune.

È stata deliberata l’adesione alla procedura di rinegoziazione dei mutui che il Comune ha in corso con la Cassa Depositi e Prestiti. “Con tale atto si proroga la scadenza finale dei mutui ma diminuisce l’importo della rata annuale cosa che, di questi tempi, è decisamente favorevole data la scarsità di fondi in bilancio sui capitoli dedicati alla spesa corrente – spiega il sindaco – Approvata la convenzione tra il Comune e la Provincia di Biella per le acquisizioni di beni, servizi e lavori. Data l’esiguità del personale a disposizione del Comune tale servizio si rende indispensabile per l’esecuzione delle procedure suddette. Inoltre, si procede all’acquisto di un’area per la costruzione dell’impianto di depurazione della fognatura di frazione Bianco in ossequio alle norme europee sul trattamento dei rifiuti”.

Capitolo bilancio. “Sono state ratificate due delibere di giunta ed approvata una variazione di bilancio per l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione del territorio e gestione di Covid-19 – sottolinea il primo cittadino - quali: manutenzione ringhiera di frazione Cerale/Bonaro, riparazione impianto illuminazione campi bocce di frazione Bianco e manutenzione campi tennis e calcio in frazioni Pianezze, lavori su fognatura in frazione Bianco, alienazione Fiat Punto a seguito dell’acquisto della nuova vettura Panda 4x4, gestione di 2 rimborsi a privati pervenuti dalla Regione quale contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche relative agli anni 2010/2011, richiesta di devoluzione di importi residui su mutui pregressi e gestione dei buoni spesa e lavori di sanificazione uffici a seguito dell’emergenza coronavirus”.

Su Imu e Tasi, il Comune è categorico: “La giunta comunale ha deliberato di non sospendere la scadenza del 16 giugno per il pagamento dei tributi locali in oggetto ma di consentire agli utenti che si trovassero in difficoltà economiche di richiedere una giustificata proroga di alcuni mesi a discrezione dell’utente fino ad un massimo di sei e quindi fino al 16 dicembre in concomitanza con la seconda rata, termine ultimo senza incorrere nel pagamento di interessi e sanzioni. Per ottenere la proroga però è obbligatorio fare una comunicazione preventiva da trasmettere al Comune entro il 10 giugno per mezzo di lettera, fax 015.748097 o email al seguente indirizzo: camandona@ptb.provincia.biella.it. Attenzione se non dovesse arrivare la richiesta di proroga si incorrerà nel pagamento di interessi e sanzioni. Quest’anno Imu e Tasi saranno unificate con l’Imu e quindi gli utenti riceveranno a casa una busta contenente solo due F24 uno per la rata di giugno ed uno per il saldo di dicembre.(non ci sarà più F24 Tasi). Per la Tari nulla è cambiato: gli utenti riceveranno a casa una busta con due F24 uno per la rata di giugno ed uno per il saldo di dicembre”.

Infine, sul bilancio consuntivo 2019, entro la fine di giugno il consiglio comunale dovrà di nuovo essere convocato per discuterlo ed approvarlo dove verrà commentato l’andamento della gestione e di conseguenza quantificato l’avanzo di amministrazione determinando quale sarà la quota che si dovrà applicare per essere utilizzata nel corso dell’anno 2020.