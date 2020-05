La Lega scende in piazza contro il Governo Conte, presente anche a Biella

Martedì 2 giugno la Lega scenderà in piazza anche a Biella, per dare voce ai cittadini contro le politiche del Governo Conte II nei confronti dell’emergenza sanitaria e della crisi economica post-pandemia Covid-19. A darne notizia in un comunicato stampa rivolto agli organi locali la segreteria provinciale Lega di Biella.

L’appuntamento sarà il 2 giugno alle 10 in Largo Cusano, nei pressi dei giardini Zumaglini lato via Lamarmora. La manifestazione sarà statica e in concomitanza con tutte le altre piazze leghiste nei comuni capoluoghi di provincia. Verranno rispettate tutte le norme anti-contagio in vigore quel giorno, per consentire di presenziare in massima sicurezza. I partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere i posti debitamente assegnati.

Proprio per garantire il distanziamento sociale e in modo da non superare la capienza massima della piazza, la Lega invita chi vuole partecipare a comunicarlo alla segreteria al numero 3356275590 o all’email leganordbiella@libero.it