Il Pd e le Democratiche Biellesi: "Solidarietà al ministro Azzolina"

Il Partito Democratico biellese e Le Democratiche biellesi esprimono la loro solidarietà alla ministra Azzolina per gli insulti sessisti e le minacce ricevuti, di tale gravità da rendere opportuna la scorta. "Insulti e minacce -riporta la nota stampa- non devono aver nulla a che fare con la politica e per questo li condanniamo e ripudiamo con la massima fermezza, a prescindere dallo schieramento politico cui appartiene chi ne è destinatario, perché non è così che si deve svolgere il dibattito politico.

Da troppo tempo assistiamo a un involgarimento del dibattito politico, che a scapito dei contenuti si è ormai troppo spesso ridotto a insulti e minacce.Quelli contro la ministra Azzolina sono solo gli ultimi in ordine di tempo rivolti con volgarità inaccettabile a donne impegnate in politica, dall’onorevole Boldrini, all’onorevole Picierno, alla senatrice Segre e all’onorevole Cirinnà, per citarne alcune. A tutte loro va la nostra solidarietà e a tutte loro la nostra promessa di impegnarci e combattere per riportare civiltà nel confronto politico".