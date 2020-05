Rossetto: "Decreto Rilancio? Non sembra essere in grado di innescare investimenti secondo disegno definito"

Il commento autorevole del biellese di Chiavazza, Luca Rossetto, Ceo e azionista di Casa.it e AtHome.lu. sul Decreto Rilancio del 19 maggio "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

"Forse un’occasione perduta, anche se le misure di politica economica e le azioni conseguenti alla emergenza sanitaria e alla crisi che ha innescato non si esauriranno certamente con l’ultimo decreto. Da premettere che le misure, ancorché volte a fronteggiare uno scenario senza precedenti nel dopoguerra, trovano necessariamente limitazioni nella struttura del bilancio dello Stato, con un fardello di debito pubblico che tutta la politica degli ultimi 25 anni ha fatto crescere, e con una struttura di spesa fortemente legata alla spesa corrente, in particolare previdenziale.

In generale, vi è la percezione di una mancanza di strategia e di scelta degli ambiti dell’economia nazionale su cui intervenire più incisivamente, eccezion fatta per l’impiego di risorse molto ingenti, 3 miliardi di euro, per mantenere in vita un’azienda incapace da decenni di stare a galla. E’ chiaro che l’effettiva efficacia delle misure previste dipende in buona misura dalla velocità e dalla semplicità della loro esecuzione. La parte attuativa delle misure di politica economica, soprattutto nel nostro Paese, non è sempre un punto di forza e ciò attenua l’impatto che le misure stesse possono avere sull’economia reale, sulle imprese e sui lavoratori.

Quanto alle garanzie dello Stato nei prestiti alle imprese, il comportamento delle banche in sede di istruttoria e di erogazione del credito, in queste settimane, non sembra essere troppo diverso dai tempi normali pre-emergenza. E il fattore tempo, la velocità di ottenimento di finanza garantita, è vitale per la sopravvivenza di moltissime imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Infine, la possibilità delle regioni di intervenire con sussidi e aiuti diretti alle imprese, nel limite di 800.000 euro, troverà vincoli nei bilanci delle regioni, nella loro burocrazia e nella trasparenza delle modalità di assegnazione. E come sempre vi saranno Regioni virtuose e altre meno virtuose.

L’entità delle misure

Difficile formare un giudizio sulla adeguatezza dell’entità delle misure adottate per una crisi senza precedenti, mentre è molto chiara la scala delle priorità del Governo in base alle risorse messe a disposizione. E qui lo sconcerto non può che essere grande di fronte a misure ripartite a pioggia con risorse di modesta entità per la ricerca, la scuola, i settori strategici ad alto moltiplicatore del PIL. In particolare, quanto alla scuola, ci sembra l’ennesima conferma che essa non rappresenta un punto importante nell’agenda del rilancio. In Italia, investire poco e investire male nella scuola è quanto emerge dal confronto con altri Paesi europei. E non sono le misure di stabilizzazione del precariato che, per sé, fanno crescere la qualità dell’istruzione in Italia.

Un’osservazione sulle misure di differimento degli obblighi fiscali: “cui prosunt?”, a chi servono? Non convince che il differimento delle scadenze degli obblighi serva tanto al rilancio dell’economia, ma che piuttosto risponda a logiche legate all’incapacità della pubblica amministrazione a riprendere a lavorare in modo efficiente al servizio di imprese e contribuenti.

Il settore immobiliare

Questo decreto sembra avere guardato al settore immobiliare in modo abbastanza distratto. Oltre a sussidi diretti alle persone fisiche e alle imprese, di entità insufficiente per ammortizzare gli effetti della chiusura di oltre due mesi delle aziende, il meccanismo del credito d’imposta è una delle modalità di intervento sul settore immobiliare. Ed è un meccanismo che ha dei limiti per favorire la ripresa e la liquidità delle imprese, come vedremo nel caso degli affitti.

Certamente positive le misure per favorire riqualificazione energetica, estetica e per gli interventi anti-sismici. Si tratta di un meccanismo che ha dato ottimi risultati in passato e che coglie l’obiettivo di concorrere a riqualificare un patrimonio immobiliare residenziale spesso obsoleto e per questo svalutato. Inoltre, permette di ridurre, nel caso di riqualificazione energetica, il costo di climatizzazione dell’abitazione stessa che pesa parecchio sui bilanci delle famiglie.

Quanto al credito d’imposta a fronte dei canoni di affitto pagati dalle imprese, il meccanismo adottato ha alcuni limiti, oltre ai valori assoluti del credito stesso. Il primo limite è che non allevia affatto il problema di liquidità di chi ha dovuto tener chiuso, ad esempio, un esercizio commerciale per due mesi, in quanto potrà avere un beneficio di cassa solo in futuro e in sede di liquidazione delle imposte. Il secondo limite sta nella capienza dei redditi imponibili delle imprese: qualora esse fossero in perdita o con reddito imponibile modesto, fatto non infrequente e non solo per ragioni legate all’emergenza Covid, il beneficio fiscale e di cassa si realizzerebbe in là nel tempo, non producendo quindi effetti adesso, cioè quando ve ne è bisogno.

Le misure di rafforzamento patrimoniale previste riguardano tutti i settori produttivi, e in linea di principio sono utilissime anche in considerazione di una molto consistente ricchezza privata che, così, potrebbe trovare un maggiore incentivo ad essere investita in attività reali. Tuttavia, le condizioni e le soglie di accesso non sembrano larghe come invece dovrebbero essere, soprattutto in un settore come quello immobiliare.

Misure assistenziali, come l’aumento del fondo di sostegno alle locazioni, sono sacrosante ma, anche qui, si tratta di interventi di entità inadeguata rispetto alle esigenze attuali e soprattutto future, in uno scenario di crescenti difficoltà per le famiglie. Anche l’aumento di 100 milioni di euro per il fondo di garanzia per la prima casa è una misura importante, ma modesta come entità e quindi di modesto impatto sul settore immobiliare e sulle compravendite.

Una dimensione molto rilevante per il settore immobiliare è quella delle infrastrutture e i servizi di trasporto locale e cittadino. La qualità del trasporto pubblico è una determinante diretta del valore e dell’appetibilità di una casa, non solo nelle grandi città, e della qualità dell’ambiente. Su questo, oltre a sussidi alle aziende di trasporto per attutire l’effetto sui loro conti dei due mesi di mancati incassi, si perde nuovamente l’occasione di intervenire in modo incisivo, con investimenti importanti e con capacità di programmazione a medio termine.

In sintesi, una serie di provvedimenti che non sembrano essere in grado d’innescare un rilancio complessivo degli investimenti secondo un disegno definito, e uno sbilanciamento a favore di misure assistenziali che, da sole, non innescano alcuna ripresa".