Perde l’equilibrio e finisce giù in una riva, attimi di paura di Tavigliano

Momenti di preoccupazione in Valle Cervo. I Vigili del Fuoco si sono precipitati nella prima serata di ieri, 27 maggio, a Tavigliano per soccorrere un uomo che stava lavorando all’interno del proprio giardino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio precipitando in una riva vicina abbastanza impervia, tanto da non riuscire a risalire da solo. Fortunatamente aveva il cellulare in tasca, con il quale ha portato chiedere aiuto.

Una volta giunto in zona, il personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) è riuscito a farlo risalire con le corde in poco meno di mezz’ora. Una volta recuperato l’uomo è stato affidato alle prime cure dei sanitari del 118. Alla fine pochi graffi, nessun trasporto in ospedale e una storia da raccontare nei giorni avvenire.