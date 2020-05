Mongrando, scontro auto-moto prima del bivio della Settimo Vittone

Saranno da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto dopo le 12 di oggi, giovedì 28 maggio, a Mongrando, poco prima del bivio che conduce alla Settimo Vittone. Coinvolte nello scontro: un'auto e una moto.

Fortunatamente entrambi i conducenti non usciti indenni dal sinistro, tanto da compilare tranquillamente il modello Cid. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i Carabinieri per la viabilità. Il traffico, infatti, è rallentato per consentire la pulizia della strada resa viscida dall'olio fuoriuscito da uno dei due mezzi.