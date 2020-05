Investita davanti alla casa di riposo, gravissima una 70enne di Graglia

Stava probabilmente attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è stata travolta da un furgone adibito per la consegna a domicilio. L'incidente è avvenuto a Graglia in via per Netro, nelle vicinanze della casa di riposo.

La donna, residente nel comune della Valle Elvo, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari della Rsa, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi ed è stata successivamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano, in codice rosso. Seguiranno aggiornamenti.