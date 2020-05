Doppia truffa in danno agli anziani: bottino per migliaia di euro. Caccia ai tre delinquenti

Giunti alla porta dell'abitazione della prima vittima si sono finti dipendenti dell'acquedotto, con la seconda invece agenti della Polizia locale. Il pretesto è sempre lo stesso, raggirare, ingannare, con finte storie di fughe di gas o perdite d'acqua, per poi arrivare a chiedere di mettere i gioielli in freezer o di accumulare tutti i preziosi in un unico posto e, primo attimo di distrazione, fuggire col malloppo.

Ieri pomeriggio questo trio di malviventi sono riusciti nel loro intento, portando a termine due colpi con un bottino complessivo di diverse migliaia di euro, tra gioielli e contanti. Si sono presentati con tanto di mascherine e guanti, scusa perfetta per non essere riconosciuti. Ma qualche indizio se lo sono lasciato alle spalle e i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Biella sono sulle loro tracce.