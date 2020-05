Attenzione a possibile truffa relativa all’acquisto di riviste o altro materiale dei Vigili del Fuoco

Attenzione alle truffe. Questo una nota stampa del comando dei Vigili del Fuoco di Novara che mette in guardia la popolazione su possibili truffe relativa all’acquisto di riviste o altro materiale. Chiaramente questo comunicato è valido per tutto il territorio nazionale e quindi anche il Biellese.

"Si informa che sono giunte segnalazioni in cui si rappresenta che persone, millantandosi Vigili del Fuoco, si presentano o telefonano a privati cittadini o aziende proponendo l’acquisto di abbonamenti a riviste o altro materiale che richiama con loghi o intestazioni i Vigili del Fuoco i cui incassi andrebbero a sostegno dell’emergenza COVID. Il Comando provinciale evidenzia che l'unica rivista ufficiale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è NOI VIGILI DEL FUOCO e che per la stessa non è in corso alcuna campagna di abbonamenti a pagamento, tantomeno con metodi porta a porta o telefonici. Peraltro, la stessa è disponibile gratuitamente sul sito web nazionale www. vigilfuoco.it

Pertanto ogni altra pubblicazione e i soggetti che le propongono non rappresentano in alcun modo il Corpo dei Vigili del Fuoco e si configura con ogni probabilità come un tentativo di truffa. Il Comando, pertanto, invita a diffidare da chiunque proponga acquisto di beni o servizi sfruttando il nome e l’immagine di chi in realtà non svolge mai attività di questo tipo.

Il personale Vigili del Fuoco che opera sul territorio, oltre a non effettuare in alcun modo attività di natura commerciale, è sempre riconoscibile, oltre che da uniforme e mezzo di servizio con targa VF , da uno specifico distintivo di riconoscimento formato da una placca ovale argentata riportante lo stemma della Repubblica in oro, la scritta Vigili del Fuoco su fondo rosso e il numero di matricola. In caso di dubbi e per ogni informazione sui Vigili del Fuoco è Possibile contattare il Comando dai recapiti telefonici o via mail disponibili nel sito web istituzionale".