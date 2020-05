Andorno Micca in lutto per la morte di una mamma a soli 55 anni

La comunità di Andorno Micca è in lutto per la morte di Caterina Rosetta, mancata ieri all’età di 55 anni. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente in paese: la donna, infatti, era molto conosciuta, specialmente per lo storico negozio di abbigliamento gestito dalla sua famiglia alla fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Lascia nel dolore il marito Roberto e l’amata figlia. Il Santo Rosario verrà recitato nella chiesa parrocchiale di Andorno stasera alle 18.30. Domani, 29 maggio, avranno luogo i funerali nella stessa chiesa alle 10.30.