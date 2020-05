Tollegno, sindaco Acquadro sulle uscite: “Euforia comprensibile”

Lunedì si è tenuto il consiglio comunale a Tollegno. “Si è discusso della rinegoziazione dei mutui in atto con la cassa depositi e prestiti ed alcune variazioni di bilancio – dichiara il sindaco Pier Giuseppe Acquadro - Siamo stati costretti a programmare un nuovo consiglio per l’8 giugno a causa di alcuni problemi di tempistica che ci hanno impedito di trattare tutti gli argomenti a maggio. Vogliamo cercare di approvare un aiuto ai commercianti e agli artigiani rimasti chiusi in questo periodo: l’idea è quella di accreditargli il 70% della tassa rifiuti dopo che sarà stata pagata. Venerdì prossimo, dopo le comunicazioni della Regione, sarà possibile discutere della possibilità di apertura dei centri estivi durante questa estate. L’augurio è che si possa realizzarli, sia per i ragazzi sia per le famiglie. A proposito di quest’ultime vogliamo piacere sapere se, in caso contrario, ci saranno degli aiuti nei loro confronti dal momento che tutti gli amministratori comunali se lo stanno chiedendo in questo periodo”.

Sulla situazione in paese, il primo cittadino rincuora la popolazione: “Tutto si sta normalizzando. C’è solo più un caso rimasto e la persona in questione sta abbastanza bene: deve solo attendere il decorso completo della quarantena e delle procedure mediche. Capisco l’euforia degli ultimi giorni: la gente aveva bisogno di uscire e di rivedersi ma sono convinto che in pochi giorni si tornerà ad avere a cuore il rispetto totale delle regole. Sto molto attento a cosa succede a Tollegno e so che i miei cittadini faranno il possibile per non tornare in una situazione di pericolo. Ad esempio questo fine settimane nelle nostre bazzerre ho visto persone ma posso assicurare che la situazione era sotto controllo.”