Candelo sempre più green, in arrivo 4 stazioni di ricarica per auto elettriche

Nel prossimo periodo sul territorio di Candelo saranno posizionate quattro stazioni di ricarica (EVC) per veicoli elettrici. E' stato infatti approvato nei giorni scorsi l'accordo di mandato con Ener.bit. La società ha attivato un progetto per la realizzazione di una rete di ricarica per auto elettriche nel territorio provinciale con la finalità di migliorare le soluzioni alternative alla pianificazione della mobilità nel corso degli anni e contribuire alla riduzione di emissioni GHG dovute ai carburanti di origine fossile utilizzate dai mezzi di trasporto.

“L'amministrazione comunale ritiene di fondamentale importanza la tematica di risanamento e tutela dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute e sull’ambiente – spiegano in una nota stampa - In tema di mobilità urbana, quella elettrica, costituisce una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile presentando grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico. Con successivi atti si provvederà ad individuare le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione ed installazione delle infrastrutture di ricarica da parte di Ener.bit”.