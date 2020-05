Crevacuore, al via pre-adesioni al centro estivo 2020

A Crevacuore, sono aperte le pre-adesioni al centro estivo 2020 organizzato dal Comune. “Le date di apertura, le modalità di effettuazione ed i costi a carico delle famiglie verranno deliberati quanto prima e comunicati agli aderenti al servizio, previo l'incontro congiunto con i Comuni di Pray e di Coggiola, per poter fissare una comune linea di attuazione, costi e servizi svolti spiega il sindaco Ermanno Raffo - L'organizzazione del centro estivo terrà conto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 fissate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza dei Consiglio dei Ministri e delle disposizioni che verranno fissate in settimana dalla Regione Piemonte”.

Il modulo di pre-adesione ed il modulo per il riutilizzo o il rimborso dei costi dello scuolabus, già sostenuti, possono essere scaricati sul sito del Comune (clicca qui) oppure ritirati direttamente presso gli uffici del Municipio di Crevacuore.