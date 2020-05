Andorno Micca, lavori e sospensione dell’energia elettrica: ecco le vie interessate

Proseguono i lavori nel comune di Andorno Micca. Domani, giovedì 28 maggio, si procederà ad interrompere la fornitura di energia elettrica per effettuare alcuni lavori sugli impianti di E-Distribuzione, dalle 8.30 alle 15.30.

Nello specifico, le vie interessate sono: strada Lorazzo Superiore, via Coletta, via Rimembranza e via Matteotti. Nelle locandine trasmesse da E-Distribuzione è possibile consultare il dettaglio delle vie e dei numeri civici coinvolti al sito comunale (clicca qui). Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori.