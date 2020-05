Valdilana, il Comune a fianco delle attività commerciali con aiuti e contributi

Il Comune di Valdilana scende in campo a favore delle attività economiche colpite più duramente dall’emergenza coronavirus e dai mesi del lockdown. A darne notizia la stessa amministrazione Carli che, in questi giorni, ha consegnato una lettera agli esercenti di Valdilana per usufruire delle agevolazioni previste con relativa autocertificazione da consegnare entro venerdì 29 maggio 2020.

“Per sostenere tutte le attività commerciali operanti a Valdilana provate, come l’intero tessuto socio- economico, da questo periodo di lockdown, con apposita deliberazione della giunta sono state stanziate risorse per complessivi 150mila euro da destinare al finanziamento di iniziative a sostegno della nostra comunità locale – spiega il primo cittadino - Da giorni, sul sito comunale, è possibile scaricare il modello dell’autocertificazione per accedere al contributo”. Parte di questo fondo verrà destinato a: cinematografi e teatri; alberghi con e senza ristorante; negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli; edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze; negozi di filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli e ombrelli, antiquariato; attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetisti; ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticcerie e, infine, operatori commerciali su aree pubbliche.

“A queste attività verrà attribuito un contributo base pari al 50% della tassa rifiuti e della tassa di occupazione delle aree pubbliche pagati nell’anno 2019 – sottolinea il sindaco Carli - e un contributo aggiuntivo a fondo perso rapportato ai giorni di chiusura delle attività nel periodo di emergenza e comunque non superiore a 500 euro, a condizione che i beneficiari siano in regola con i pagamenti di imposte, tributi e tariffe di competenza comunale. Chi non fosse in regola con i pagamenti di imposte, tributi e tariffe di competenza comunale potrà concordare un piano di rientro per sanare le relative pendenze, anche attraverso un piano di rateizzazione da concordare con l’ufficio Tributi, entro il 30 giugno 2020. Solo in questo caso, dopo il pagamento della prima rata, avrà titolo per accedere ai contributi economici di cui sopra”.

Il contributo verrà erogato sulla base di una autocertificazione, consultabile sul sito comunale (clicca qui), che dovrà essere compilata e spedita via pec al comune di Valdilana (comune.valdilana.bi@legalmail.it) entro venerdì 29 maggio 2020. “L’erogazione del contributo base e aggiuntivo avverrà d’ufficio, con versamento sull’IBAN indicato dai cittadini, a partire da mercoledì 3 giugno – prosegue Carli - Comprendendo inoltre la situazione di difficoltà che alcune attività avevano anche prima dell’emergenza coronavirus, questa amministrazione ha inoltre promosso ed approvato un piano straordinario di rateizzazione, sino a 3 anni dei tributi comunali non versati, che potrà essere concordato con l’ufficio Tributi sino al 30 giugno 2020. A fianco di questi concreti interventi di tipo economico rinnoviamo la disponibilità diretta mia e di tutta la mia amministrazione nell’affrontare tutte le situazioni singole di difficoltà”.