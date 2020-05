Troppe morti nelle Case di Riposo, esposto in Procura di Rifondazione Comunista contro la Regione Piemonte

La nota stampa del partito. "Rifondazione Comunista saluta operatrici ed operatori delle RSA e delle Case di Riposo che venerdì 29 maggio andranno al lavoro con la fascia nera al braccio, in memoria dei troppi anziani morti e protesteranno sotto la sede della Regione Piemonte, responsabile di una gestione completamente sbagliata dell'emergenza ed abilmente scaricata sulle loro spalle. Invisibili, ma in prima linea ad affrontare una situazione dura e pesante,non riceveranno alcun premio ne dalle Istituzioni ne dai multiformi datori di lavoro del welfare privato o appaltato che sia. Per loro solo dichiarazioni ipocrite sull'abnegazione e professionalità dimostrate e niente più, per gli anziani morti nelle strutture una gran voglia di archiviazione senza spiegazioni ne responsabili.

La nostra solidarietà a questa mobilitazione è coerente con il fatto che Rifondazione Comunista Biellese aveva in data 23 marzo sollevato pubblicamente la questione delle RSA, con una lettera aperta ad ASL Biella e Consorzi Socio Assistenziali, dove chiedevamo si indagasse sulle troppe morti di anziani di cui circolava notizia e si garantissero misure di sicurezza e prevenzione a tutela di operatrici ed ospiti. Dopo i casi in alcune strutture, altri sono venuti alla luce fino a giungere al dato inquietante di 17 strutture su 46 con contagi e decessi. I tamponi eseguiti con settimane di irresponsabile ritardo e pubblicati il 30 Aprile indicano senza appello percentuali di positività alte: 25,5% degli ospiti e 21% del personale senza notizia di precisi piani di isolamento e monitoraggio.

Le ragioni della mobilitazione Sindacale del personale socio-sanitario prevista per venerdì 29 maggio sono dunque pressochè le stesse che hanno portato Rifondazione Comunista Piemonte a presentare il 22 aprile un esposto in Pretura perchè si indaghi sulle responsabilità della Regione Piemonte, per l'accertamento di eventuali illeciti nella gestione dell'emergenza Covid e su morti e contagi nelle RSA. La scelta scellerata, diramata a tutti i territori da parte della Regione affinchè si inviassero nelle RSA i pazienti Covid dimessi dall'ospedale, assunta da ASL Biella e Presidenti dei Consorzi (dichiarazioni su media) poteva, se accolta dalle RSA, provocare una strage ancor più grave. Ma altri errori, incongruenze, omissioni e ritardi pesano a cascata come macigni e dalla Regione ricadono sui territori.

Dunque, di fronte a tale scenario, quando Lavoratrici e Lavoratori alzano la testa è sempre una buona notizia, è una buona notizia quando decidono di rompere l'omertà e non si piegano ne a ricatti ne alla retorica che da tutte le parti finge di esaltarne le doti e continua a sfruttarne il lavoro, sottopagandolo e mandandoli allo sbaraglio. E' una buona notizia se insieme alle proprie rivendicazioni portano le ragioni degli anziani ricoverati di cui si prendono cura e che andavano protetti. Quella fascia nera al braccio è la memoria di vite perdute, uniche ed irripetibili, di persone con diritti inalienabili, non numeri ne rette su cui fare business".