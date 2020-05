Torniamo sui banchi? La scuola in diretta live su Newsbiella

Come hanno vissuto gli studenti il periodo del lockdown? Quali i pregi e difetti della didattica a distanza? Come sarà la maturità 2020 e come si evolverà la scuola nei prossimi mesi? A queste e a molte altre domande il quotidiano Newsbiella.it proverà a rispondere tra qualche ora, alle 18.15 nella nuova puntata dal titolo “Torniamo sui banchi?”. Protagonisti della puntata presidi, talentuosi studenti del Liceo Sportivo, insegnanti. Ospiti d’eccezione: il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e l'assessore all'Istruzione della Regione Piemonte Elena Chiorino. La live sul mondo della scuola verrà trasmessa sulla pagina Facebook di Newsbiella e sul quotidiano Newsbiella.it.