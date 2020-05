"Life Performance", ultimi giorni per donare e votarci

"LIFE PERFORMANCES" è l'iniziativa di LILT Biella che vede il coinvolgimento del mondo artistico, dello spettacolo e di altre discipline per preparare e dare avvio alla ripartenza della #prevenzione e della diagnosi precoce. Un modo per rialzarsi e riacquisire tutto il bello che la VITA può offrire grazie alla #creatività, all'arte, alla dedizione ad un'idea, ad un progetto, a una passione! Un modo per fare #comunità e sensibilizzare la #cittadinanza al tema della PREVENZIONE e alla necessità di sostenerla: PERCHÉ LA PREVENZIONE E' UN BENE COMUNE!

Come partecipare? Scopri tutti i video di presentazione degli artisti nella discussione dell'evento ed effettua due semplici azioni: Vota il tuo PERFORMER preferito nel SONDAGGIO che trovi qui sotto nell'evento facebook;

DONA SUBITO per sostenere la ripartenza della PREVENZIONE ONCOLOGICA a questo link: https://bit.ly/3dCdgVOAl termine dell'iniziativa, coloro che avranno donato riceveranno la PERFORMANCE scelta nel sondaggio faceboook.

Hai tempo fino al 31 Maggio per donare e votare!

Per chi non ha Facebook: Ecco come fare per ricevere la PERFORMANCE del tuo artista preferito! Esegui queste tre semplici azioni: GUARDA tutti i video di presentazione degli artisti coinvolti su https://www.youtube.com/LILTBIELLACHANNEL/videos

SOSTIENI la ripartenza della PREVENZIONE ONCOLOGICA effettuando una DONAZIONE a questo link https://www.donazioni.liltbiella.it/campagne/dona-ora tramite PayPal o Carta di Credito

Prima di confermare la donazione, INDICA nel messaggio opzionale “LIFE PERFORMANCE + il nome dell’artista di cui desideri ricevere la performance”

Al termine dell'iniziativa, tutti i DONATORI riceveranno la "LIFE PERFORMANCE" del proprio performer preferito. Vuoi aiutarci? Partecipa con noi! #laprevenzionenonsiferma