Biella, polemiche e scintille nel consiglio post-Covid su stipendi giunta e degrado in città

Chi si aspettava un consiglio comunale sobrio e privo di polemiche, visto il periodo legato al coronavirus, è rimasto indubbiamente deluso. Urla, frecciatine più o meno colte, provocazioni e critiche da più parti sono volate tra l’amministrazione comunale e le opposizioni, tornate a confrontarsi in assemblea, e più precisamente al Teatro Sociale (clicca qui), dopo tre mesi esatti dall’ultimo atto.

Le prime avvisaglie si sono manifestate alla richiesta scherzosa del consigliere di minoranza Paolo Robazza di dar vita da una discussione su chi poteva interpretare il Processo del Babi trovandosi appunto a pochi passi dal palco. La battuta non è stata accolta con favore dal sindaco Claudio Corradino facendo presagire ciò che poi sarebbe avvenuto di lì a poco in consiglio. Dopo la discussione di alcune interrogazioni (tra cui centri estivi, rincari delle tariffe dei bus e codice di comportamento), i toni sono tornati ad accedersi dopo il voto unanime sulla variazione di bilancio.

I punti riguardanti il conto economico dell’esercizio finanziario 2019 e la variazione di bilancio sull’annualità 2020 hanno visto sugli scudi maggioranza e opposizioni. Casus belli? Gli stipendi della giunta Corradino e la denuncia di Biella al Centro dello stato di degrado in città (clicca qui) che ha dato il via ad una serie di botta e risposta tra le forze politiche. Alla fine, dopo articolato dibattito, i punti sono passati con 19 voti favorevoli.

Col trascorrere dei minuti sul cronometro, le polemiche si sono via via affievolite (e le sciabole rinfoderate) nei successivi punti con voto favorevole unanime sulla sospensione imposta di soggiorno, la variante parziale urbanistica, l’individuazione delle aree sciabili e il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica. Al termine della seduta, le mozioni in agenda sono state inserite nel prossimo ordine del giorno.