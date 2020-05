Biella Cresce - Angela Hanscom, fondatrice di TimberNook: “Fare scuola all’aperto migliora la concentrazione”

Il convegno online “Fare scuola all’aperto”, organizzato dall’associazione Biella Cresce, ha ormai superato i 4 mila iscritti. L’evento, in programma sabato 30 maggio, è pensato per diffondere la didattica all’esterno, che oggi non è solo un approccio validato dalla scienza ma è anche una necessità per favorire la ripresa delle attività didattiche in sicurezza. I 16 relatori mostreranno sia le basi scientifiche (soprattutto docenti e ricercatori come Monica Guerra, Michela Schenetti, Alberto Oliverio e Anna Oliverio Ferraris), sia l’esperienza pratica di chi la applica. Tre gli ospiti internazionali, le cui interviste sono state registrate nei giorni scorsi per essere proposte al convegno sottotitolate in italiano. Ecco un’anticipazione dei loro interventi.

Angela Hanscom è una terapista occupazionale dell'età evolutiva e fondatrice di TimberNook, un progetto per offrire ai bambini esperienze di gioco nella natura nato in New England che oggi ha diverse sedi in Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Australia. Nel suo intervento ha spiegato come lo sviluppo cognitivo che si ottiene all'aperto non è raggiungibile tenendo i bambini esclusivamente in classe. "Se i bambini stanno sempre dritti e a testa in su, per esempio, non stimolano alcune cellule importanti presenti nell'orecchio interno. È importante che si muovano rapidamente, che girino su sé stessi o che stiano a testa in giù: questo sviluppa il sistema vestibolare che governa l'equilibrio, aiuta l'organizzazione del cervello e crea le fondamenta per l'apprendimento. Se non hanno occasione di stimolare il sistema vestibolare, spesso cominciano a dondolare avanti e indietro sulla sedia per auto-attivarlo e riuscire a stare attenti. Quando non permettiamo ai bambini di girare su sé stessi e muoversi liberamente diventiamo una barriera al loro corretto sviluppo neurologico".

Susanna Heugenhauser è la Coordinatrice per la didattica speciale in Finlandia e il suo intervento si concentra soprattutto sull'organizzazione della didattica nella natura. Tra le altre cose, ha condiviso le tre regole usate nel suo Paese per gestire gruppi di bambini all'aperto: "La prima è che, ovunque siano, i bambini devono sempre vedere la maestra. La seconda regola è che possono arrampicarsi ovunque vogliono e possono chiedere aiuto se ne sentono il bisogno, ma la maestra non può issarli su un albero. I bambini devono sempre provare la gioia di farcela da soli, devono poter pensare: ‘ieri non ne ero capace ma oggi sì’. La terza regola è che devono rispettare la natura, possono giocare con qualunque cosa trovino ma non possono rompere o strappare nulla. Ovviamente serve un po' di pratica per rispettarle, ma i bambini si aiutano l'un l'altro perché si stanno divertendo. Spesso se uno di loro non rispetta le regole sono gli altri a farglielo notare e aiutarlo a rispettarle".

Oula Pihlajamäki insegna nella piccola scuola elementare Lastusten, una delle otto primarie di Lempäälä, comune di 21 mila abitanti a 160 km da Helsinki. Nel suo intervento ha mostrato la sua scuola e raccontato l’esperienza di un maestro che applica quotidianamente la didattica all’aperto: “Ogni mattina dopo le prime due lezioni usciamo per 40 minuti. Ovviamente dovete ricordare che qui gli inverni sono abbastanza rigidi, abbiamo un periodo dell’anno piuttosto lungo in cui la temperatura è intorno ai -20°C e piove molto. Ma su 190 giorni di scuola restiamo in classe tra le cinque e le dieci volte, quando piove davvero tanto o ci sono -30°C”. Oula ha mostrato anche il laboratorio della scuola, dove ci sono una grande quantità di attrezzi come martelli, forbici e coltelli a completa disposizione dei bambini: “Gli studenti sono liberi di usarli gradualmente a partire dai sette-otto anni, se vedo che li usano in modo sicuro. Insegno qui da sette anni e ci sono stati forse tre piccoli incidenti in cui è servito un cerotto, niente di più”.

