Insulti e minacce a Azzolina, la solidarietà del Movimento 5 Stelle dopo l’assegnazione della scorta

“Dichiariamo pubblicamente il nostro sdegno e la nostra vicinanza a Lucia Azzolina”. Queste le reazioni del Movimento 5 Stelle di Biella, dopo la notizia dell’assegnazione della scorta al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, a seguito di minacce e insulti sessisti sul web (clicca qui).

“M5S Biella e il portavoce in consiglio comunale Rocco Botta si dichiara profondamente amareggiato per tali fatti – spiegano in una nota stampa - Nel 2020 non è possibile che i rappresentanti delle istituzioni, votati dai cittadini, debbano subire pressioni psicologiche degne del terrorismo degli anni ’80. Se poi aggiungiamo che ad accendere la miccia sono stati dei sedicenti educatori dei nostri figli, la domanda nasce spontanea: davvero desideriamo che persone come quelle insegnino nelle nostre scuole? Siamo in un periodo storico in cui i social sono parte integrante delle nostre azioni quotidiane. Spesso abbiamo denunciato il cyberbullismo come appendice del bullismo: noi oggi non possiamo tollerare che siano proprio gli stessi educatori a comportarsi da bulli. In un mondo civile, tra persone intelligenti si discute, magari animatamente, ma gli atteggiamenti violenti ancorché sessisti, per quanto ci riguarda, sono e saranno sempre banditi”.

Anche l’ex insegnante biellese e oggi consulente del Ministero dell’Istruzione Giuseppe Paschetto ha espresso il suo sostegno all’esponente pentastellato: “Se a una ministra dell'istruzione deve essere assegnata la scorta perché continuamente minacciata e bersagliata da insulti sessisti siamo veramente caduti in basso. Solidarietà alla ministra Lucia Azzolina da chi crede nel dialogo civile e nella scuola”.