Comprare una soundbar, quali i vantaggi e quali gli svantaggi

Se avete un televisore moderno a schermo piatto, probabilmente sarete abbastanza delusi dalla sua qualità audio. Il motivo sta negli speaker integrati, solitamente molto poco potenti in quanto di dimensioni ridotte e non dotati di un subwoofer interno per i bassi. Come risultato ci troviamo ad ascoltare frequenze mal bilanciate con sbalzi di volume evidenti, specialmente tra i dialoghi e gli effetti speciali, mentre la colonna sonora spesso rimane in sottofondo senza venire esaltata.

Ci sono diversi sistemi per migliorare l’audio del proprio televisore, uno di questi è comprare un buon sistema Home Theatre con un subwoofer da collegare a un sintoamplificatore. Questa soluzione, sebbene sia la più indicata, non è molto economica e neanche particolarmente pratica.

Allestire un impianto di questo tipo richiede spazio, specialmente per il subwoofer che si occupa di gestire i bassi e che solitamente si presenta con dimensioni piuttosto ingombranti. Allo stesso modo il sintoamplificatore richiede uno spazio a parte sul mobile della TV per poter essere sistemato e per effettuare i collegamenti in modo ottimale.

Recentemente sul mercato è arrivata una buona alternativa, ovvero la Soundbar. Probabilmente l’avrete vista esposta in qualche negozio di elettronica e vi siete chiesti di cosa si tratta. Fondamentalmente la Soundbar è un dispositivo oblungo che contiene due speaker, solitamente prodotta proprio per migliorare la qualità audio dei televisori a schermo piatto. Semplice e pratica la Soundbar viene prodotta da tantissime marche leader del settore audio-video, vediamo quali sono i suoi vantaggi e i suoi svantaggi.

I vantaggi

Dimensioni

Le dimensioni di una Soundbar variano in base al modello, ma in generale la forma oblunga risulta molto più compatta e pratica rispetto a due o più casse. Il vantaggio sta nel poterla posizionare davanti allo schermo, senza dover necessariamente liberare spazio. La maggior parte delle Soundbar dispone di attacchi per l’installazione a muro, molto utili se magari volete tenerle in una posizione più elevata o tenete il vostro televisore è stato montato alla parete.

Qualità audio

Sebbene non raggiungono gli stessi livelli di un impianto Home Theatre di qualità, le Soundbar miglioreranno nettamente l’audio del vostro televisore. Le frequenze saranno molto più equilibrate e potrete ascoltare chiaramente i dialoghi degli attori, la colonna sonora e gli effetti speciali senza sbalzi eccessivi di volume. In generale il suono risulterà più corposo a qualsiasi volume, inoltre la distribuzione nell’ambiente sarà più omogenea.

La qualità audio può variare in base al modello, ma anche spendendo poco si potranno ottenere ottimi risultati. Alcune Soundbar come la Samsung HW-K450 vengono vendute con un subwoofer che può essere sistemato vicino al mobile del televisore, una buona soluzione per aumentare anche il livello delle frequenze basse e renderle più precise.

Bluetooth

I modelli di ultima generazione integrano la connessione Bluetooth che vi consente di collegare diversi dispositivi alla Soundbar per la riproduzione audio. Potrete quindi ascoltare l’audio di video o film riprodotti su smartphone o tablet avvalendovi della qualità dell’apparecchio. Allo stesso modo potrete riprodurre le vostre playlist musicali preferite per mettere un po’ di musica a una festa o ascoltarla mentre siete rilassati sul divano.

Pratiche

Le Soundbar non richiedono alcun complicato collegamento o l’utilizzo di un sintoamplificatore. Vi basterà collegarle al televisore tramite il cavo apposito per poter immediatamente ascoltare l’audio, non dovrete affrontare alcuna complicata configurazione. I modelli più recenti dispongono anche di comandi vocali, quindi configurabili con Alexa o l’assistente Google per poterle collegare alla rete domestica della casa. In alternativa avrete a disposizione un comodo telecomando che potrete usare per gestire il volume e le frequenze in tutta comodità.

Gli svantaggi

Surround

Sebbene alcune Soundbar siano dotate di Codec per il surround, a meno che non compriate un modello molto costoso, potreste rimanere delusi dai risultati. L’emulazione del surround non è facile da ottenere, in quanto si tratta di trasporre il suono di quattro o più casse negli speaker frontali della Soundbar.

Il nostro consiglio quindi è di non comprare una Soundbar cercando il surround, bensì per migliorare l’audio del televisore. Al momento l’unico modo per ottenere un effetto surround soddisfacente è comprare un Home Theatre. Si stanno comunque facendo diversi passi avanti, con Soundbar sempre più tecnologiche che integrano i moderni Codec Dolby Atmos . Ovviamente il prezzo di questi modelli è pari alla loro elevata qualità.

Materiali

Uno dei difetti principali delle Soundbar sta nella loro durevolezza abbastanza limitata. Questo è un problema che si presenta specialmente nei modelli economici prodotti da ditte non molto conosciute. Diciamo che oltre una certa soglia il volume delle Soundbar tenderà ad andare in picco, riproducendo fastidiose distorsioni e rovinando inevitabilmente gli speaker.