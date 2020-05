Vandali in azione a Candelo, gli Alpini riparano i danni

Il cuore degli Alpini batte forte. Sabato scorso, alcune penne nere del gruppo locale di Candelo, guidate da Alberto Ferraris, sono intervenute sul retro del Ricetto per riparare e sistemare alcuni tratti della nota passeggiata. “Purtroppo la palizzata è stata danneggiata e una panchina divelta a causa di alcuni vandali rimasti ancora senza volto – confida il capogruppo Ferraris - Insieme ad alcuni Alpini, amici ed aggregati, abbiamo eseguito alcuni interventi di ripristino in assoluta sicurezza mettendo nuovi fiori sulla scalinata. Tuttavia la panchina non è stata ritrovata”.

Un’azione concreta che sottolinea ancora una volta l’impegno degli Alpini a favore della propria comunità. A lodare il gesto anche il sindaco Paolo Gelone sulla sua pagina Facebook: “Come sempre tanta sensibilità ed attenzione al bene comune. Grazie a nome di tutta l'amministrazione comunale”.