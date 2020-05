Truffa on line: paga 1.500 euro ma i cerchi non arrivano

Era stato attirato dalla vantaggiosa offerta su un noto sito di annunci. Aveva deciso di acquistare dei cerchi in lega per la propria auto e dopo essersi messo d'accordo sul prezzo con il "fantomatico venditore", gli aveva fatto un bonifico di 1.500 euro.

A lungo ha atteso che i cerchi li venissero consegnati. Aveva provato a chiamare nuovamente al cellulare dell'inserzionista ma non ricevendo mai alcuna risposta. Alla fine, amareggiato dal raggiro, si è recato dai Carabinieri della compagnia di Biella, che dopo attente indagini sono riusciti a risalire al responsabile, un 54 enne originario del Veneto con precedenti specifici. Inevitabile per l'uomo la denuncia per truffa.