Biella piange la scomparsa a soli 56 anni di Roberta Boglietti

L'ha portata via al marito Paolo Forlini, agli amatissimi tre figli e agli amici tutti. Un grande dolore nel Biellese per la scomparsa di Roberta Boglietti. Aveva 56 anni e aveva lavorato come insegnante di sostegno e al Gross Iper di Vigliano. Si è spento il suo sorriso ma dalla sua malattia precedente, nel 2008 era nato il progetto, insieme al Fondo Tempia, Salute in Movimento anche in riferimento alle sue passioni: la danza, la ginnastica e la montagna. La cerimonia funebre si è svolta questa mattina all'aperto, alle 10, nella piazzetta antistante la chiesa di Cossila San Grato.