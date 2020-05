Provincia, asta pubblica per la cessione parziale delle quote di ATL

La Provincia di Biella ha pubblicato il bando per l'asta pubblica per la cessione parziale delle quote di partecipazione detenute in Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Biella Valsesia Vercelli – Società Consortile a Responsabilità Limitata ( A.T.L. Biella Valsesia Vercelli).

La Provincia di Biella cede 83.213 delle 99.213 quote detenute, pari a un valore percentuale di cessione del 20,80 per cento del capitale sociale (al momento dispone del 24,80 per cento del capitale sociale).

La Provincia di Biella, durante il travagliato percorso di fusione dell’ATL biellese con l’ATL Valsesia-Vercelli si è sempre posizionata in modo proattivo nei confronti di entrambe le Società affinché la fusione potesse concludersi positivamente.

La scelta responsabile verso cui si è optato ha portato l’Ente a mantenere la partecipazione societaria, a scongiurare la cessazione dell’attività, a traghettarla nel processo di fusione e a contribuire volontariamente alla nascita del nuovo soggetto giuridico, affinché lo stesso potesse, e possa, dare avvio ad una fase di rilancio del turismo su un territorio di più grandi dimensioni e con più ampio respiro, anche in prospettiva di allargare i confini di operatività delle ATL stesse e di meglio coordinare la promozione turistica in Piemonte.

Tenuto conto dello svolgimento delle attività dell’ATL di promozione e valorizzazione delle risorse turistiche locali, di accoglienza e di informazione, propedeutiche all’incentivazione della presenza turistica nel territorio, si è trasposto, nei piani di razionalizzazione societaria, la conferma al mantenimento della partecipazione in ATL, nonostante le difficoltà finanziarie dell’Ente provinciale – che si trova in fase di riequilibrio finanziario pluriennale - e nonostante il turismo non sia una funzione fondamentale per la Provincia ai sensi della L.56/2014 (Delrio), ma attuata su delega regionale.

Il mantenimento della partecipazione provinciale è sempre stato sotteso alla necessità di una sua diminuzione e all’opportunità di un riequilibrio nella partecipazione nelle quote consortili, con una maggiore presenza da parte di altri Soggetti – riferendosi particolarmente ai Biellesi – interessati e competenti alla valorizzazione turistica del territorio. L’ente scrivente, tenendo fermo il proprio ruolo di Socio, per i motivi sopra ricordati, ha quindi l'esigenza di diminuire la propria quota di partecipazione nella società ATL BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l., essendo il Socio con la maggiore partecipazione dopo quella del 36,33% di Regione Piemonte.

Detto invito è rivolto, prioritariamente e auspicabilmente al “Sistema Biellese”, agli enti, associazioni, fondazioni, ai soggetti rappresentanti di categorie produttive che operano nel settore turistico e a tutti coloro che hanno i requisiti soggettivi per diventare Soci di ATL (declinati nel Bando); è rivolto in particolare alla Città di Biella, sollecitando un deciso aumento della propria partecipazione in ATL, attualmente poco rilevante, e, non da ultimo, alla stessa Regione che avrebbe margine di aumento, posizionandosi comunque entro il limite del 40%, ai sensi della L.R. 14/2016.

La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata alle ore 12.00 del 15 settembre 2020.

Il bando d'asta pubblica, lo Statuto sociale e gli allegati al bando sono consultabili sul sito istituzionale nella sezione dedicata “Albo Pretorio”.