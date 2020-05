Gruppo Cassa di Risparmio Asti e Politecnico Torino vicini alle imprese del territorio

Politecnico di Torino e Gruppo Cassa di Risparmio di Asti hanno rafforzato durante questa emergenza sanitaria, economica e sociale la collaborazione in atto dal 2017, nell’ambito della convenzione denominata PMINNOVA per favorire lo sviluppo tecnologico e organizzativo delle Micro, Piccole e Medie imprese. Oggi l’urgenza è quella di ripartire con le attività produttive, commerciali e di servizi, con attenzione alle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sanitaria.

Per dare un contributo al superamento di questa fase caratterizzata da forte criticità il Politecnico di Torino e il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, attraverso il “Programma PMINNOVA”, mettono a disposizione delle imprese la “Guida pratica alla fase 2”, una sintesi delle informazioni contenute nel corposo documento “Emergenza Covid‐19 – Imprese aperte Lavoratori protetti”, realizzato da una task force composta da esperti tecnico-scientifici delle università piemontesi e di altre regioni, da centri di ricerca italiani, coordinati dal Politecnico di Torino. Il Rapporto contiene le linee guida da applicare per l’avvio della Fase 2, nel rispetto dei criteri di sicurezza.

La “Guida pratica alla Fase 2” è uno strumento snello, di agevole consultazione e allo stesso tempo puntuale, per i responsabili delle micro e delle piccole imprese che devono recepire molte norme, in continua evoluzione, atte a regolamentare la ripresa delle attività in tutti i settori produttivi, commerciali e di servizio. Le aziende che hanno già aderito al programma PMInnova stanno ricevendo la Guida in questi giorni, insieme alla possibilità di avere contatti con alcuni docenti del Politecnico di Torino. “Dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria, in questa nuova “Fase 2” dobbiamo costruire insieme alle nostre Imprese un percorso che consenta una rapida ripresa al fine di recuperare il valore perduto nell’interesse di tutto il nostro territorio.

Per questo abbiamo adottato tutte le misure disponibili quali, ad esempio, moratorie, rimodulazioni, anticipi CIG e nuovi finanziamenti” dichiara Enrico Berruti, Responsabile del Servizio Mercato del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. “Sempre di più la Banca riveste il ruolo di vero a proprio partner dell’azienda: per questo supportiamo le nostre imprese anche nel riavviare l’attività con modalità che permettano di preservare la salute delle persone dal rischio di contagio, con la Guida Pratica alla Fase 2 e la consulenza qualificata dei docenti del Politecnico.” Le informazioni relative alle iniziative del programma PMInnova sono disponibili presso tutte le filiali di Banca di Asti e Biver Banca e sul sito www.pminnova.eu.