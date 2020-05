"Aiutandoci ad Invecchiare", Cerrione aderisce al bando per over 58 disoccupati e privi di ammortizzatori

L’Amministrazione Comunale di Cerrione ha aderito al bando regionale “CANTIERI DI LAVORO OVER 58 PER DISOCCUPATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI” ottenendo il finanziamento del progetto “AIUTANDOCI AD INVECCHIARE”, per l’attivazione di un cantiere per n.1 operaio da impegnarsi nel supporto di anziani nel disbrigo di faccende quotidiane quali fare la spesa, accompagnamento presso i servizi attivi sul territorio.

DESTINATARI: Anziani over 65 che hanno bisogno di aiuto durante le normali attività quotidiane: Fare la spesa; Recarsi dal medico; Recarsi in farmacia; Andare in posta Il presente avviso è rivolto a persone di entrambi i sessi ed è conforme a quanto previso dalla Legge regionale 13 marzo 2016, n. 5. Ad oggetto “Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale”, in ordine alla parità di trattamento e non discriminazione.

DURATA: La durata dei progetti è fissata in 12 mesi, fatte salve eventuali possibili proroghe.

COMPITO CANTIERISTA: Il cantierista si recherà presso l’abitazione dell’anziano in base alle esigenze manifestate. Lo accompagnerà, utilizzando l’automobile a disposizione del Comune, presso i Servizi del territorio per sbrigare le commissioni di cui ha necessità. Nel caso in cui l’anziano non potesse recarsi insieme al cantierista presso il servizio, non verrà comunque somministrato denaro al cantierista (verrà gestita una modalità apposita di pagamento per questa casistica).

COSTO DEL SERVIZIO: Il servizio è gratuito.

CRITERI DI PRIORITÀ: Avranno la priorità le persone non automunite e con famigliari impossibilitati a prestare assistenza quotidiana.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: La domanda di partecipazione redatta sui modelli predisposti dal Comune dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 5 giugno 2020, anche a mezzo mail all’indirizzo tributi@comune.cerrione.bi.it. Sarà comunque sempre possibile segnalare nuove esigenze da parte di cittadini qualora sorgessero nuove necessità o esigenze.

