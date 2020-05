I soffiatori sono dannosi per gli insetti

Da sempre l’uomo è alla ricerca di un modo per semplificare la sua vita e la tecnologia, in questo senso, è di grande aiuto mettendo a sua disposizione dispositivi, attrezzature e quant’altro per per svolgere al meglio le incombenze di tutti i giorni, senza dimenticare l’intrattenimento nelle sue varie forme.

L’idea è di concentrare la maggior quantità di lavoro nel minor tempo possibile, cercando al contempo di ridurre la fatica e magari anche eventuali rischi. Insomma, volendo banalizzare la tecnologia è bella ma può avere anche dei risvolti negativi, a volte perché se ne fa un utilizzo sbagliato, diverso dalle intenzioni dell’inventore, altre volte perché semplicemente la si usa. Come dire, si tratta di accettare un margine di rischio, accettare degli effetti collaterali, diventa una questione di costi/benefici.

Con questo articolo non è nostra intenzione demonizzare la tecnologia che a noi piace, la stiamo usando nel momento stesso in cui stiamo scrivendo e continueremo a farne abbondante uso fino alla fine della giornata per poi continuare nei giorni a venire. Il nostro intento è semplicemente quello di rendervi consapevoli, perché molto spesso si fanno delle cose senza avere idea che queste possano avere delle conseguenze negative.

Prendiamo il caso di un soffiatore a batteria, è innocuo all’apparenza, non produce un forte rumore come invece capita con quelli dotati di motore a scoppio e, a differenza di questi ultimi, non emette sostanze nocive perché non brucia combustibile. Eppure se voi foste insetti, avreste più di un motivo per avercela con questo utilissimo attrezzo da giardino che permette di accumulare velocemente le foglie se non addirittura aspirarle.

Un pericolo per l’habitat degli insetti

L’allarme è stato lanciato qualche tempo fa da Steffi Lemke, esponente dei Verdi in Germania, paese che ha una grande tradizione ambientalista come molti sanno. Nel corso di una interrogazione parlamentare Lemke ha denunciato i danni per gli insetti derivanti dall'utilizzo dei soffiatori. Da un lato si compromette l’habitat naturale di vermi, ragni e altri piccoli insetti dall’altro proprio questi ultimi possono restare uccisi dall’azione del soffiatore.

C’è da considerare, poi, che si provoca un danno anche a quegli uccelli che cercano cibo proprio tra le foglie e sul prato. Le dichiarazioni di Lemke non sono frutto di una sua personale convinzione, si tratta di accuse che si appoggiano su una serie di ricerche scientifiche. La raccomandazione dei Verdi, dunque, è di evitare quantomeno l’uso dei soffiatori da parte dei privati.

A Lemke fa eco la collega di partito Silvia Bender che rincara la dose aggiungendo che gli aspiratori sono dannosi per il suolo in quanto ne danneggiano la biologia perché non solo eliminano gli insetti ma anche i semi delle piante.

Pericolosi anche per la salute

I soffiatori possono anche essere potenzialmente pericolosi per la salute degli utilizzatori, in quanto la loro azione favorisce non solo il diffondersi dei batteri tipici del suolo ma anche patogeni originati dagli escrementi degli animali, come confermano analisi dell’aria effettuati dopo l’utilizzo dei soffiatori.

La situazione per la salute è ancora più grave quando si utilizzano i soffiatori con motore a scoppio, soprattutto quelli in possesso degli addetti alla manutenzione di parchi e strade. Gli impiegati sono i primi a subirne le conseguenze visto che certamente possono proteggersi dal rumore indossando le cuffie specifiche ma che comunque devono respirare le emissioni dannose.

Quando si aziona un soffiatore si solleva molta polvere, pensiamo ai parchi, dove le deiezioni canine abbondano (perché non tutti hanno la buona educazione di pulire dove il cane sporca), il suolo è ricco di sostanze contaminanti, soprattutto nelle grandi città, Pm10, parassiti, microrganismi ecc. Ora, se uno al parco ci va di tanto in tanto, magari le conseguenze non ci sono ma immaginate a chi deve usare un soffiatore tutti i giorni per tutta la vita lavorativa...

A ogni modo, nonostante i pericoli elencati siano cosa nota, né in Germania, dove è stato lanciato l’allarme, né da noi, sono stati presi provvedimenti per vietare l’uso dei soffiatori e difficilmente verranno presi a breve. Certo è comunque importante sensibilizzare la popolazione e i gestori del verde pubblico, in modo che si possano studiare soluzioni alternative, nel maggior rispetto sia di chi lavora sia dell’habitat naturale.