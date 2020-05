Casa Dinamo: viaggio nel mondo attraverso i circoli sardi. Ci sarà anche Biella

Un viaggio nei continenti attraverso i circoli sardi sparsi nel mondo: oggi,, alle 14, si rinnova l’appuntamento con Casa Dinamo special edition circoli sardi. Dopo il successo della prima puntata in occasione di Sa Die de sa Sardigna il club di via Roma dà appuntamento a tifosi, appassionati, simpatizzanti o semplicemente Sardi emigrati in ogni punto del globo per la seconda puntata del talk dedicato ai rappresentati degli oltre 120 circoli isolani.

A fare gli onori di casa, insieme a Paolo Citrini e Valentina Sanna di Dinamo TV, saranno Alessandra Zedda, Assessora del lavoro e vicepresidente del consiglio regionale della Sardegna, e il presidente della Dinamo Banco di Sardegna Stefano Sardara insieme al capitano Jack Devecchi. Il viaggio accompagnerà gli ascoltatori in ben tre continenti con interventi dei rappresentati dei principali circoli in Europa, Asia e Oceania. Spazio anche ai tanti Sardi sparsi nello stivale con la nutrita comunità piemontese rappresenta da Torino e Biella, quella romana e quella toscana che interverrà nel corso della trasmissione. Appuntamento fissato su Dinamo Tv alle 14 per un esclusivo viaggio tra i sardi nel mondo, restando comodamente a casa.