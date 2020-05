Vigliano, Comune al fianco del commercio: “Agevolare dehors ed orari estesi per le attività”

Con l’inizio della Fase 2 si sta assistendo alla progressiva riapertura delle attività economiche in ogni singola realtà. Nello specifico a Vigliano Biellese il mercato settimanale del martedì è tornato alla sua forma originaria già questa mattina, 26 maggio, osservando le distanze di sicurezza e l’uso della mascherine. La riapertura parziale, con le bancarelle di prodotti alimentari, era avvenuta il 12 maggio scorso.

Ma non solo. Hanno di nuovo alzato le serrande anche le attività del comparto somministrazione e quelle dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori), che, proprio per le tipologie di attività, sono state tra le più penalizzate per effetto della prolungata chiusura. La riapertura non può che avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate dalle linee guida della Conferenza Unificata: comune a tutte le attività è il mantenimento delle distanze fra gli avventori, il che, soprattutto per bar e ristoranti, riduce drasticamente la possibilità di lavoro e di guadagno. Agevolare, quindi, i dehors e ampliare gli orari giornalieri di servizio diventano quindi misure che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristina Vazzoler intende promuovere e sostenere.

“Per limitare quanto più possibile il danno, è necessario che le attività si orientino, in tutti i casi possibili, verso le aree esterne, nel rispetto delle norme regolamentari, di igiene e sicurezza – spiega l’assessore al Commercio Pier Paolo Fila Robattino - Per questo motivo manifestiamo la più ampia apertura nei confronti delle attività economiche, agevolando i procedimenti per la concessione di aree pubbliche da utilizzare al riguardo. Fin da subito, abbiamo già ampliato, anche nei dehors, l’orario massimo per lo svolgimento dell’attività, che è esteso fino all’una in tutti i giorni della settimana. Il Regolamento di polizia urbana, all’articolo 55, prevede l’orario massimo per lo svolgimento dell’attività alle 22 nei giorni settimanali e alle 24 nei giorni prefestivi, ma, data l’eccezionalità della situazione, il sindaco ha assunto un’ ordinanza specifica”.

Quanto poi ai servizi alla persona (acconciatori, estetisti, tatuatori etc) l’assessore Fila Robattino è molto chiaro: “Occorre agire sugli orari giornalieri di servizio. La clientela deve infatti essere gestita unicamente su appuntamento; le distanze devono essere garantite e quindi ridotto il numero delle persone contemporaneamente presenti nei locali. Sul territorio comunale non erano e non sono previste limitazioni né riguardo i giorni di apertura, né riguardo l’orario giornaliero. Ciascuna attività potrà quindi organizzarsi come meglio riterrà opportuno, tenuto conto delle risorse umane disponibili e nel rispetto dei diritti dei lavoratori; unico adempimento è quello di esporre al pubblico l’orario prescelto”.