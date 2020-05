Fase 2, il prefetto Triolo: "Emergenza sotto controllo perché meglio di così non si poteva fare" VIDEO

Nel pieno della nuova fase dell’emergenza, Newsbiella ha intervistato il prefetto di Biella Fabrizia Triolo, per parlare di un territorio compatto e unito, di ciò che è stato fatto, della ripresa, degli enti che si sono distinti in questo duro periodo.

L'emergenza covid nel Biellese è sotto controllo?

Per dire sotto controllo bisognerebbe avere degli indici oggettivi su ognuno dei settori dei settori che maggiormente destano preoccupazione. Quello che posso dire è che nell'insieme ogni componente di questo territorio ha agito al massimo e si vedono i frutti. In questo momento pare anche che si cominci a respirare e a riassaporare la normalità, anche se costerà fatica perché ora siamo nella fase della ricostruzione.

Ciò che è successo non è di poco conto ma vale la pena sottolineare che grazie alla capacità di tutti i compartecipi del sistema, sono state messe in campo le forze migliori e adesso, tutti insieme, bisogna proseguire su questa strada. Per questo sì, è sotto controllo nel senso che meglio di così non si poteva fare. Avendo avuto, con questa avventura del covid, quella che definisco una conoscenza accelerata del territorio e delle persone, posso dire che ci sono esattamente tutti gli elementi per confidare in questa buona ripresa, forse non veloce ma buona ripresa.