Fase 2 a Occhieppo Inferiore, sindaco Mosca: “La voglia di aggregazione è tanta ma rispettiamo le regole”

“In questo momento la situazione è tranquilla e non vi sono problemi per quanto riguarda il Covid-19”. Così ha dichiarato il sindaco di Occhieppo Inferiore Monica Mosca al quotidiano Newsbiella.it sulle prime settimane della Fase 2.

“Al di fuori delle strutture preposte, qui si era verificato un solo caso ma è stato messo prontamente in quarantena nella sua abitazione. Ci sono state altre famiglie in quarantena ma ora risultano tutte negative dai tamponi – sottolinea il primo cittadino - Nel periodo critico abbiamo avuto la fortuna di collaborare con la Protezione Civile che ha svolto un’importante ruolo di informazione per i cittadini, ad esempio passando strada per strada con dei megafoni. I miei cittadini sono stati esemplari e noi abbiamo provveduto a dotarli di 2 mascherine per nucleo familiare, grazie anche all’aiuto dell’Unione Montana, utilizzando il denaro del Fondo Rischi. Abbiamo anche spinto il più possibile le procedure di attivazione dello smart-working, limitando l’accesso agli uffici ad una persona per servizio. Ora abbiamo dotato gli uffici comunali di divisori in plexiglass e presto effettueremo una completa sanificazione”.

L’attenzione del sindaco è rivolta anche alle nuove generazioni, penalizzate come tutti dall’emergenza coronavirus. “Da ex-calciatrice comprendo i giovani che hanno voglia di tornare a calcare il prato verde – conclude - Mi hanno persino chiamato per chiedermi se fosse possibile giocare! In questo momento, però, c’è bisogno di continuare a rispettare le linee guida della sanità. Io stessa ho dovuto rinunciare ad operarmi ai legamenti in questi mesi per poter convogliare tutte le mie forze nel superamento di questa crisi”.