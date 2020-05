Chiavazza, consegna online del diploma ai bambini della scuola materna Lorenzo Cucco

La scorsa settimana, la scuola materna Lorenzo Cucco di Chiavazza ha consegnato i diplomi ai bambini dell'ultimo anno direttamente sul web.

“I bambini, come sempre, hanno una speciale capacità di stupire gli adulti: con il loro spirito di adattamento, con il loro andare avanti oltre gli ostacoli, con il loro sorriso e con il loro “fare di necessità virtù”, come si diceva una volta – spiegano le insegnanti - In particolare si parla dei bambini dell’ultimo anno: Tommaso, Mattia, Sofia, Leila, Beatrice, Noemi, Sonia, Tommaso, Pietro, Giulia, Mattia, Sofia, Stella, Pietro, Jacopo, Giulia e Matilde, che hanno raggiunto un traguardo davvero importante, con accanto i loro genitori, le loro maestre, il parroco don Remo e le suore che dirigono l’asilo. Si sono diplomati su una piattaforma video!! Con tanto di tocco, coccarda e diploma. È stato un momento molto emozionante e commovente, che ha reso evidente quanto i bambini ci aiutino a valorizzare ciò che veramente conta: la relazione e il legame tra le persone, in una contingenza che ha rivoluzionato il nostro modo di stare insieme, che va rivisto con fantasia, creatività e fiducia nel futuro. Congratulazioni e grazie bambini”.