Cirio in picchiata: è solo al 16° posto tra i governatori delle Regioni

A meno di 30 giorni dalla rilevazione fatta da Winpoll per il Sole24ore, suona un altro campanello d’allarme per il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.

Un mese fa un sondaggio riferiva che il 34% dei piemontesi non era per nulla soddisfatto del suo operato nella gestione dell’emergenza coronavirus e il 39% lo era assai poco.Dati che sono ora confermati da una successiva rilevazione, condotta questa volta in termini più generali e non limitata all’emergenza sanitaria, dagli istituti di sondaggio “Roma 3” e “Lab 21” per il quotidiano nazionale on line Affariitaliani.it.

Nella graduatoria di gradimento dei governatori delle regioni italiane, Cirio è posizionato nella parte bassa della classifica, al 16° posto, davanti solo a Michele Emiliano (Puglia), Renzo Testolin (Valle d’Aosta), Donato Toma (Molise) e, buon ultimo, Attilio Fontana (Lombardia). A fine novembre 2019, in un altro sondaggio, Cirio era al settimo posto.

L’indice di gradimento di Cirio, condotto sul campione di popolazione nazionale, risulta essere del 33,5%, mentre è appena più alto riferito al campione piemontese (40,1%).La classifica vede al primo posto, il presidente del Veneto, Luca Zaia, seguito dai colleghi della Campania, Vincenzo De Luca e dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Come si vede dalla trasversalità dei piazzamenti, non si tratta di giudizi condizionati dall’appartenenza a questo o a quello schieramento.