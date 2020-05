Nobilitazione e Tessile Tecnico, il nuovo presidente è Maurizio Mancini

Nei giorni scorsi, la Sezione Nobilitazione e Tessile Tecnico dell’Unione Industriale Biellese si è riunita via web, come stabilito dall’art. 73, comma 4 del DL 18/20, e ha rinnovato le cariche sociali per il periodo 2020/2023. Il nuovo presidente della Sezione è Maurizio Mancini, ad della Tintoria Mancini: "Grazie per la fiducia che mi è stata accordata in un periodo certamente non facile. Di fronte a questi scenari molto complessi, credo che la forza di essere insieme per discutere le criticità e provare ad elaborare delle soluzioni o almeno delle linee condivise di azione, sia un grande vantaggio".

"Un punto fermo per il futuro saranno alcuni dei temi che abbiamo già affrontato e che, ne sono convinto, resteranno delle priorità anche nel prossimo periodo. Penso alla sostenibilità che ci vede in prima linea a livello internazionale e su cui possiamo giocarci delle ottime carte per recuperare le quote di mercato perse. La sicurezza, inoltre, sarà sempre più un requisito fondamentale per la gestione dell’azienda e delle risorse umane. Analogamente l’attenzione all’ambiente, sia come riduzione degli sprechi che come salvaguardia delle risorse naturali, diventerà un imperativo che vedrà un ruolo crescente della tecnologia applicata all’economia circolare".

Mancini raccoglie l'eredità del past president, Stefano Ferraris, nel segno della continuità: "Ringrazio in modo particolare il neo presidente per l'impegno con cui vorrà affrontare questo incarico - commenta Ferraris - e continuerò per quanto possibile a portare il mio apporto alla Sezione a maggior ragione in questo momento, in cui le prospettive sono ancora più corte a causa dell'incertezza e il panorama appare preoccupante".

Le cariche sociali per il periodo 2020/2023 sono così composte: Presidente Maurizio Mancini - Tintoria Mancini Srl

Consiglieri Marco Bardelle- Tintoria Finissaggio 2000 Srl, Zaira Beretta – Yanga Srl, Pier Carlo Buscaglia - Pettinatura di Verrone Srl, Anna Rosa Cabrio - Tinfor Srl, Federico de Martini - De Martini Bayart & Textifibra Spa, Stefano Ferraris - Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA, Severino Graziano - F.lli Graziano fu Severino Srl, Ludovico Maggia - Maglificio Maggia Srl, Giorgio Massara - Feltrificio Biellese Srl, Paolo Mello Rella - Tintoria di Quaregna Srl, Roberto Rossetti - Finelvo srl

I rappresentanti della sezione nel Comitato Piccola Industria Uib sono Zaira Beretta e Roberto Rossetti.