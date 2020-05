Incendio capanno, ancora alcuni focolai. Si indaga sulle cause

Vigili del Fuoco ancora in azione, nel pomeriggio di martedì 26 maggio, per alcuni focolai rigenerati dopo le operazioni di spegnimento e successivo smassamento di questa notte, durate ben 5 ore, in via Remo Pella a Cossato, proprio sul confine con il comune di Lessona.

I pompieri hanno spento le fiamme e hanno anche aperto un'indagine al fine di accertare le esatte cause che hanno scatenato il rogo. Nell'incendio, oltre al capanno, sono andati distrutti due trattori e una catasta di legna. Le fiamme hanno interessato circa 500 metri quadrati di terreno. Il proprietario del terreno è un uomo di 87 anni.